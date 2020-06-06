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عمدة مكسيكوسيتى تهدد الشرطة حال ارتكابهم أعمالا وحشية ضد المتظاهرين.. فيديو

السبت، 06 يونيو 2020 04:50 م
عمدة مكسيكوسيتى تهدد الشرطة حال ارتكابهم أعمالا وحشية ضد المتظاهرين.. فيديو احتجاجات أمريكا
كتب محمد جمال

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ذكرت عمدة مكسيكوسيتى، كلوديا شينباوم ، إنها لن تتسامح مع أفراد قوة الشرطة التابعة لها الذين يرتكبون أعمال وحشية ضد المتظاهرين.

واندلعت المظاهرات فى المكسيك فى الأيام الأخيرة تضامنا مع الاحتجاجات فى الولايات المتحدة وفى مناطق أبعد بعد مقتل جورج فلويد ، الذى قتل فى حجز الشرطة فى مينيابوليس الشهر الماضي.

وقالت عمدة مكسيكوسيتى فى بيان بالفيديو نشر على حسابها الرسمى على تويتر اليوم، "نحن لا نتسامح ولن نتسامح مع انتهاكات الشرطة".

وكانت "شينباوم" يرد على تقارير عن عنف الشرطة الذى ارتكب ضد متظاهرة مراهقة أمام السفارة الأمريكية فى مكسيكو سيتى يوم الجمعة.

وسار المتظاهرون ، الذين كانت وجوههم مغطاة، إلى جانب أحد الطرق الرئيسية فى وسط العاصمة المكسيكية، وأشعلوا النار فى السيارات وحطموا واجهات عدد من الشركات.

وبلغت المظاهرة ذروتها فى مجموعة صغيرة من المتظاهرين الشباب الذين رفعوا لافتات أناركية تقذف قنابل مولوتوف على السفارة الأمريكية ، ورشقوا الحجارة وحرقوا أشياء فوق الحواجز المعدنية المحيطة بالسفارة.

وقال شينباوم "رغم أنهم ارتكبوا أفعالًا خارجة عن القانون يجب أن يعاقب عليها القانون ، فإن أوامرى كانت واضحة ودقيقة بأنه يجب علينا تجنب أى استفزاز، ومع ذلك، فإنهم (الشرطة) لم يمتثلوا لهذه الأوامر بالكامل".


مكسيكو سيتى

أمريكا

احتجاجات أمريكا

مقتل جورج فلويد

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