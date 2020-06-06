اليوم السابع
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عمدة لندن ينصح مواطنيه بتجنب الرحلات غير الضرورية وارتداء غطاء الوجه

السبت، 06 يونيو 2020 09:57 ص
عمدة لندن ينصح مواطنيه بتجنب الرحلات غير الضرورية وارتداء غطاء الوجه صادق خان عمدة لندن - أرشيفية
كتب محمد رضا

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وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة لمواطنى العاصمة البريطانية حول أهمية دورهم فى الحد من نمو فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال إن "لدينا جميعًا دورا نؤديه فى إبطاء انتشار COVID19 والحفاظ على شبكة النقل لدينا آمنة".

 

وأضاف عمدة لندن، فى تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استمر فى تجنب الرحلات غير الضرورية عندما تستطيع، وإذا كان عليك السفر، يرجى ارتداء غطاء وجه لرحلتك بأكملها.. اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو، سيكون هذا إلزاميًا".

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وجاءت تغريده صادق خان، فى تعليقه على رسالة النقل فى لندن للمواطنين لتنبيههم بضرورة ارتداء غطاء الوجه "الكمامة" أثناء التنقل فى وسائل النقل العامة، التى قالت: "قم بارتداء غطاء وجه عند السفر.. اعتبارًا من 15 يونيو، سيكون من الضرورى ارتداء غطاء للوجه فى وسائل النقل العام.. واعتبارًا من 8 يونيو، سنقوم بتجربة تقديم أقنعة مجانية لمساعدة العملاء على التكيف مع المتطلبات القادمة".

 

ويشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، كان قد أكد أنه ضغط على الحكومة طوال الأسابيع الماضية لالزام السكان بارتداء أغطية الوجه فى وسائل النقل العام وسيتم التطبيق بدءًا من 15 يونيو الجاري، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو، ستصبح أغطية الوجه إلزامية على وسائل النقل العام فى مدينتنا. لقد ضغطت على الحكومة لأسابيع حول هذه القضية- تظهر أدلة من جميع أنحاء العالم أن أغطية الوجه يمكن أن تساعد فى إبطاء انتشار COVID19".

 

وفى وقت سابق، وجه صادق خان، عمدة لندن رسالة إلى سكان لندن، بضرورة الحفاظ على وسائل النقل، وأيضا تفضل المشى وركوب الدراجات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والعمل من المنزل، حيث قال على تويتر، اللندنيون.. ساعد فى الحفاظ على وسائل النقل العام الخاصة بنا آمنة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدامها. قم بالمشى وركوب الدراجة إذا استطعت، وإذا كنت قادرًا على العمل من المنزل، فيرجى الاستمرار فى ذلك. إذا كان يجب عليك استخدام وسائل النقل العام، فارتدى غطاء وجه لرحلتك بأكملها".

 

وكان صادق خان، عمدة لندن، شدد منذ أيام على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه فى تويتر: "مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن فى غاية الأهمية"، وأضاف : "نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".

 


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