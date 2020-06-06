عمدة لندن يدعو متظاهرى "حياة السود مهمة" للحفاظ على التباعد الاجتماعى

كتب محمد رضا

علق صادق خان، عمدة لندن، على دعوات التظاهر فى المدن البريطانية المقرر انطلاقها على مدار يومى السبت والأحد، بتوجيه نصائح للمتظاهرين ودعوتهم لضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وأنهم بينما يستجيبون لدعوات احتجاجات "حياة السود مهمة"، مضيفا:يجب عليهم أيضًا ألا ينسوا أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا يزال يشكلًا خطرًا يستجوب الحظر.

وقال صادق خان، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يجب أن نبنى مستقبلًا لمدينتنا وبلدنا وعالمنا الذى يستجيب لدعوات حركة BlackLivesMatter "حياة السود مهمة".. ويجب علينا الآن توجيه غضبنا وإحباطنا وطاقتنا إلى تغيير ذو معنى لإنهاء العنصرية النظامية التى تؤثر على مجتمعاتنا السوداء بعمق".

وأضاف عمدة لندن، "سوف يسأل الكثير منكم كيف يمكنك استخدام صوتك فى نهاية هذا الأسبوع.. إذا كنت تخطط للاحتجاج، فيرجى الاستمرار فى القيام بذلك بسلام وأمان عن طريق الفصل بين مترين واستخدام مطهر اليد وارتداء غطاء وجه.. COVID19 لا يزال يلوح فى الأفق فوقنا.. ويجب أن نحافظ على بعضنا البعض فى أمان".

يشار إلى أن دعوات فى بريطانيا انطلقت لتحث المواطنين على المشاركة فى مسيرات احتجاجية ضد العنصرية ترفع شعار " Black Lives Matter" أو "حياة السود مهمة"، حيث من المتوقع أن يحضر الآلاف المظاهرات المناهضة للعنصرية فى عدة مدن فى المملكة المتحدة فى نهاية هذا الأسبوع - أى يومى السبت والأحد الجاريين - على الرغم من تحذيرات الوزراء من التجمعات الجماهيرية.

وتأتى هذه الدعوات فيما تتجه الاحتجاجات فى جميع أنحاء العالم حول مقتل جورج فلويد فى مينيابوليس الأمريكية، إلى عطلة نهاية الأسبوع الثانية، فيما لا يظهر أى غضب عام لدى الشرطة بسبب وفاته، وقد توفى فلويد الأمريكى الأفريقى غير المسلح بعد أن أمسك به ضابط شرطة أبيض وضغط بركبته على عنقه فى مينيابوليس فى 25 مايو الماضى.

وتستعد العاصمة البريطانية لندن بشكل خاص لمواجهة المزيد من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بعد أن شهدت الاحتجاجات السابقة اعتقال 13 شخصا وسط اشتباكات جسدية مع الشرطة، وقد تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات فى مدن بما فى ذلك مانشستر وليستر وشيفيلد، بينما تستعد واشنطن فى الولايات المتحدة لأكبر مظاهرة حتى الآن، وذلك وفقًا لما نشره موقع " itv".