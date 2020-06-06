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وتؤكد: "إن لم تلتزم ستهزمنا أنت"..

على غرار هزيمة المسلمين فى غزوة أُحد.. السعودية تحذر من عدم الالتزام ونشر الوباء

السبت، 06 يونيو 2020 02:53 م
على غرار هزيمة المسلمين فى غزوة أُحد.. السعودية تحذر من عدم الالتزام ونشر الوباء السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا، حسبما نشرت صحيفة سبق السعودية.

 

 

وقالت المدينة الطبية السعودية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.

وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".

وكانت سجلت السعودية 31 وفاة جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصاً.و رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).

وتماثل 1651 شخصا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، لصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا.

 


السعودية

كورونا

غزوة احد

فيروس كورونا

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