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عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا وارتفاع عدد الشهداء إلى 46

السبت، 06 يونيو 2020 07:43 م
عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا وارتفاع عدد الشهداء إلى 46 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 46 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور سمير عثمان استشاري النساء والولادة بحلوان، والدكتور أيمن زكي استشاري النساء والولادة، والدكتور محمود خضر جراحة طب القاهرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.
 
وكان قد أعلن الزيات، صباح اليوم، وفاة ثلاثة أطباء آخرين، هم: الدكتور هشام عبد الحميد أخصائى طب الأطفال بحلوان، والدكتور سيد رشدى مدرس جراحة الأعصاب طب الأزهر، والدكتور يوحنا لطفى استشارى نساء وتوليد بكلية طب القاهرة.
 
وكان قد قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الأطباء والفرق الطبية تبذل قصارى جهدها في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه على أرض الواقع فإن لقاءات وزيرة الصحة مع نقابة الأطباء ورئيس مجلس الوزراء هي خطوة إيجابية لتوفير احتياجات الأطباء في المستشفيات وعمل مسحات لهم، وتوفير أماكن عزل للأطباء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف، أن معظم مستشفيات العزل لا يتوافر فيها أماكن عزل للأطباء، وإنما ما تم توفيره هو لجميع الأطقم الطبية، وهو عدد كبير لا يقارن بما جرى توفيره، ونتمنى في الفترة المقبلة أن تهتم وزارة الصحة بتوفير تلك الاحتياجات التي يحتاجها الأطباء، لأنهم يمثلون خط الدفاع الأول، وأوضح أن جميع الأطباء لن يتخلى أحد منهم عن معركته، ولكن حماية الفريق الطبي الآن يجب أن تكون محل الاهتمام الأول بالنسبة للحكومة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأي طبيب يختلط بحالة إيجابية لابد من عمل مسحة له للتأكد من عدم إصابته حفاظًا على سلامته وعلى سلامة زملائه.
 
 
 

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