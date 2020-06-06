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عضو بنقابة الأطباء: ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب كورونا إلى 43 طبيب

السبت، 06 يونيو 2020 04:22 م
عضو بنقابة الأطباء: ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب كورونا إلى 43 طبيب نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 43 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة كلا من: الدكتور هشام عبد الحميد أخصائى طب الأطفال بحلوان، والدكتور سيد رشدى مدرس جراحة الأعصاب طب الأزهر، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.
 
وكان قد قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الأطباء والفرق الطبية تبذل قصارى جهدها في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه على أرض الواقع فإن لقاءات وزيرة الصحة مع نقابة الأطباء ورئيس مجلس الوزراء هي خطوة إيجابية لتوفير احتياجات الأطباء في المستشفيات وعمل مسحات لهم، وتوفير أماكن عزل للأطباء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف، أن معظم مستشفيات العزل لا يتوافر فيها أماكن عزل للأطباء، وإنما ما تم توفيره هو لجميع الأطقم الطبية، وهو عدد كبير لا يقارن بما جرى توفيره، ونتمنى في الفترة المقبلة أن تهتم وزارة الصحة بتوفير تلك الاحتياجات التي يحتاجها الأطباء، لأنهم يمثلون خط الدفاع الأول، وأوضح أن جميع الأطباء لن يتخلى أحد منهم عن معركته، ولكن حماية الفريق الطبي الآن يجب أن تكون محل الاهتمام الأول بالنسبة للحكومة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأي طبيب يختلط بحالة إيجابية لابد من عمل مسحة له للتأكد من عدم إصابته حفاظًا على سلامته وعلى سلامة زملائه.
 
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين، ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع.
 
 
 

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