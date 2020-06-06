عشرات الفرنسيين يحتشدون فى ساحة كونكورد للتنديد بعنف الشرطة الفرنسية

كتب : أحمد علوى

تجمع العشرات من الفرنسيين فى ساحة الكونكورد الفرنسية، رغم حظر الشرطة لـ3 تظاهرات مقرر عقدها اليوم السبت فى مختلف الأماكن فى العاصمة الفرنسية باريس، لتنديد بعنف الشرطة الفرنسية.

وكان من المقرر اقامة تظاهرات امام مقر السفارة الامريكية فى باريس للتنديد بمقتل جورج فلويد.

وتم نشر 25 لواء من القوة المتنقلة (الدرك) وشاحنات إطلاق المياه ووحدات التدخل السريع للدراجات النارية.





وقالت إدارة شرطة باريس يوم الجمعة إنها قررت حظر المظاهرات بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء. وشارك الآلاف في المظاهرة على الرغم من حظر فرضته الشرطة على المظاهرة التي خرجت في ذكرى أداما تراوري، وهو شاب فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما لقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.

واندلعت الاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة منذ موت فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاما، توفي بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا في منيابوليس يوم 25 مايو.