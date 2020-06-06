اليوم السابع
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عشرات الفرنسيين يحتشدون فى ساحة كونكورد للتنديد بعنف الشرطة الفرنسية

السبت، 06 يونيو 2020 04:24 م
عشرات الفرنسيين يحتشدون فى ساحة كونكورد للتنديد بعنف الشرطة الفرنسية مظاهرات فى فرنسا
كتب : أحمد علوى

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تجمع العشرات من الفرنسيين فى ساحة الكونكورد الفرنسية، رغم  حظر الشرطة لـ3 تظاهرات مقرر عقدها اليوم السبت فى مختلف الأماكن فى العاصمة الفرنسية باريس، لتنديد بعنف الشرطة الفرنسية.

وكان من المقرر اقامة تظاهرات امام مقر السفارة الامريكية فى باريس للتنديد بمقتل جورج فلويد.

وتم نشر 25 لواء من القوة المتنقلة (الدرك) وشاحنات إطلاق المياه ووحدات التدخل السريع للدراجات النارية.

وقالت إدارة شرطة باريس يوم الجمعة إنها قررت حظر المظاهرات بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء. وشارك الآلاف في المظاهرة على الرغم من حظر فرضته الشرطة على المظاهرة التي خرجت في ذكرى أداما تراوري، وهو شاب فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما لقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.

واندلعت الاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة منذ موت فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاما، توفي بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا في منيابوليس يوم 25 مايو.

 

تم التخطيط لثلاث تجمعات في باريس

وقد تم حظرها كلها من قبل مقر الشرطة قامت قوات الأمن بتأمين المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية

لا سيما في ساحة الكونكورد حيث أقيم حائط شغب تم نشر 25 لواء القوة المتنقلة الدرك وشاحنات إطلاق المياه ووحدات التدخل السريع للدراجات النارية BRAV

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