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عريس الدقهلية: زفة الحنطور تمت قبل موعد الحظر وكانت لمسافة 6 أمتار

السبت، 06 يونيو 2020 08:26 م
عريس الدقهلية: زفة الحنطور تمت قبل موعد الحظر وكانت لمسافة 6 أمتار زفاف ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أكد "عريس الدقهلية" بعد تداول فيديو له بتنظيم زفة بحنطور، أنه تمت قبل وقت الحظر، وأن الحنطور لتوصيل العروسة من منزلها لشقته لمسافة 60 مترا فقط.

وعرض أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو يتضمن زفة لعروسين بإحدى قرى الدقهلية على عربة "حنطور"، وتبين أن الفيديو مصور بقرية "ميت القرشى" دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية لزفاف عروسين.

وباستدعاء العريس أكد استئجار عربة حنطور لاصطحاب عروسه من منزل أسرتها، الذى يبعد عن منزله حوالى "60 متر تقريبا" لتوصيلهما لمنزل الزوجية وذلك قبل موعد الحظر.

وباستدعاء مالك الحنطور "مقيم بدائرة مركز ميت غمر"، أيد ما جاء بأقوال العريس، وقيامه بذلك مقابل عائد مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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