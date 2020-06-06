اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 02:35 م
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عاطل يشنق "مسن" لسرقته داخل شقته بالإسكندرية

السبت، 06 يونيو 2020 02:20 م
عاطل يشنق "مسن" لسرقته داخل شقته بالإسكندرية شنق شخص - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل مسن داخل محل سكنه بمنطقة مساكن الناصرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وندب الادلة الجنائية لإجراء المعاينة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور  قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من الاهالي بالعثور على جثة ش.م، 65 سنة، مشنوقًا، داخل شقته بمنطقة مساكن الناصرية غرب المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة بها آثار خنق باستخدام قطعة قماش بالرقبة ويوجد إصابات بفروة الرأس.

تم تشكيل فريق البحث الجنائي لكشف الحادث، وتبين أن وراء الواقعة المتهم ع.أ، عاطل، مقيم بأحد العقارات المجاورة أثناء محاولته سرقة المجني عليه.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة لعلمه بوجود المجني عليه بمفرده بعد أن طلب المجني عليه من المتهم الحضور لممارسة الشذوذ معه وأنه مقيم في الشقة بمفرده بعد أن تركت زوجتة ونجله المنزل منذ عدة شهور بسبب خلافات.

وكشفت التحقيقات ان المتهم علم بأن المجني عليه يحتفظ بمبلغ مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه وعندما علم المتهم بعدم وجود المبلغ حدثت مشادة بينهما فقام بشنقه مستخدما قطعة قماش حتى فارق الحياة وتركه وفر هاربا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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