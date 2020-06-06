عائلة بجنوب سيناء توجه الشكر للرئيس والحكومة لإنهاء معاناتهم ومنحهم الجنسية

جنوب سيناء - محمد حسين - فايزه مرسال

أعلنت محافظة جنوب سيناء ، اليوم فى بيان لها ، عن توجيه عائلة بجنوب سيناء الشكر للرئيس والحكومة لإنهاء معاناتهم ومنحهم الجنسية.

وجاء فى بيان العائلة..

تتقدم عائلة المواطن " هليل نصر سلمى " ، بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من " السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء "، على مراعاتهم لظروفهم الانسانية وإعادة منحهم الجنسية المصرية ، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية بتطبيق المادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 .

ووقع البيان بأسم كبير الأسرة عيد هليل نصر سالم .

وسبق وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاربعاء الماضى فى بيان له ، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منح الجنسية المصرية لمواطن مصرى من أبناء مدينة دهب يدعى هليل نصر سالم وأسرته ، وقال أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل أسرته منذ أكثر من 25 عاما ، وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر .

جاء ذلك خلال الجولة التتفقدية التى قام بها المحافظ بمدينة رأس سدر ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ , واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وعلى حمادة رئيس المدينة .

خطاب الشكر المقدم من العائلة