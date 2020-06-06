اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عائلة بجنوب سيناء توجه الشكر للرئيس والحكومة لإنهاء معاناتهم ومنحهم الجنسية

السبت، 06 يونيو 2020 04:07 م
عائلة بجنوب سيناء توجه الشكر للرئيس والحكومة لإنهاء معاناتهم ومنحهم الجنسية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين - فايزه مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة جنوب سيناء ، اليوم فى بيان لها ، عن  توجيه عائلة بجنوب سيناء الشكر للرئيس والحكومة لإنهاء معاناتهم ومنحهم الجنسية.

 

وجاء فى بيان العائلة..

تتقدم عائلة المواطن " هليل نصر سلمى " ، بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من " السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء "، على مراعاتهم لظروفهم الانسانية وإعادة منحهم الجنسية المصرية ، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية بتطبيق المادة الرابعة / خامسا من القانون رقم 26 لسنة 1975 .

ووقع البيان بأسم كبير الأسرة عيد هليل نصر سالم  .

وسبق وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاربعاء الماضى فى بيان له ، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على منح الجنسية المصرية لمواطن مصرى من أبناء مدينة دهب يدعى هليل نصر سالم وأسرته ، وقال أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل أسرته منذ أكثر من 25 عاما ، وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر .

جاء ذلك خلال الجولة التتفقدية التى قام بها المحافظ بمدينة رأس سدر ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ , واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وعلى حمادة رئيس المدينة .

unnamed (10)
خطاب الشكر المقدم من العائلة

جنوب سيناء

دهب

الجنسية المصرية

سيناء

عالة بجنوب سيناء

منح الجنسية لعائلة

رئيس الجمهورية

محافظ جنوب سيناء

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العمل بمستشفى رأس سدر

الخميس، 04 يونيو 2020 09:49 م

محافظ جنوب سيناء يستخدم حاجز مكتبى للوقاية من كورونا من إنتاج وزارة الأوقاف

الخميس، 04 يونيو 2020 08:15 م

محافظة جنوب سيناء تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 04:33 م

محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة الملك سلمان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:20 م

صور .. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر بتكلفة 30 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة