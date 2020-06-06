ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا بنطاق مركز بئر العبد بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة الطب الوقائى ببئر العبد التابعة لمديرية صحة شمال سيناء، الليلة آخر موقف بشأن نتيجة فحص حالات المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا بنطاق مركز بئر العبد.

وأوضح البيان أنه وردت نتائج العينات الخاصة بالحالات الإيجابية المحتجزة بمستشفى بئر العبد، وتبين ان العينه الثانيه لحالة سيدة من قرية الخربة إيجابية، والعينة الثالثة لحالة سيدة من قرية نجيلة إيجابية، ولم ترد حتى الآن نتائج عينات حالتين إحداها من مدينة بئر العبد والأخرى من قرية بالوظة.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، ان آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء سجل إجمالى الحالات 43 حالة، السلبى منها 34 حالة، و2 حالة تحت الفحص.

والحالات الإيجابية 7 حالات، تم منها شفاء 2 حالة، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 2 حالة فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى

وسبق واعلنت الإدارات الصحية بمدن وسط سيناء مواصلة فرق طبية عملها على الطرق بفحص المسافرين فى اطار اجراءات الحماية والترصد .

وأعلنت إدارة نخل الصحية ، انه فى إطار الجهود المبذولة بشأن التصدى لفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، قام الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل بالمرور على كمين صدر الحيطان ، ومتابعة العمل بشأن تواجد المراقبين الصحيين بالكمين و لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى مدينة نخل والقرى التابعة لها ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19

كما تم المرور على وحدة وادى الحاج الصحية، للإطمئنان على حسن سير العمل وتوافر الأدوية وكذلك الأمصال لخدمة المواطنين.