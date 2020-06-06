طلاب الدبلوم الخاص بتربية بنها يطالبون وزير التعليم العالي بامتحانات عملية للتقييم

القليوبية - نيفين طه

طالب، اليوم السبت، طلاب الدبلوم الخاص، شعبة تربية خاصة بجامعة بنها، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعميدة كلية التربية بالجامعة، باستبدال الامتحان التحريري، بامتحانات عملية كوسيلة مناسبة للتقييم، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الطلاب اليوم، في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة المبذولة للسيطرة على الوضع الحالي للحد من انتشار المرض، والضغوط التي تقع على عاتقنا نفسيا وبدنيا وعصبيا كطلاب يقطعون المسافات للوصول للجامعة والمخاطر الجسيمة المتوقعة حيال التجمعات في المواصلات، ولا يخفى على حضراتكم أننا من محافظات مختلفة، والكثير منا آباء وأمهات ولدينا أطفال، ونظرا لأن حالات الإصابة في تزايد مستمر وملحوظ مما يهدد بكارثة حل نزول جميع الطلبة.

ولذلك نطالب بأن يتم استبدال الامتحان التحريري بعمل ابحاث علمية كوسيلة مناسبة للتقييم، وذلك لما للبحث العلمي من أهمية كبيرة في مجال دراستنا فنرى أننا الأحق بالبحث العلمي كوسيلة فعالة للتقييم ، وعليه نلتمس من سيادتكم رفع معاناة السفر والاختلاط عن كاهلنا وتقييمنا بما هو مجال دراستنا.