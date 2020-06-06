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طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

السبت، 06 يونيو 2020 08:00 ص
طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 الطقس
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم السبت،  طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 و شهد أمس الجمعة،  طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا  ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة.

 


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