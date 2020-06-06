طقس الخليج.. استمرار فرص سقوط أمطار فى السعودية حار بالإمارات والبحرين

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة، مع استمرار فرص سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق، بينما تشهد كل من الإمارات والبحرين طقسا حارا نهارا مع تحذير من الأتربة.

السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيهاً بشأن حالة الطقس مشيرة إلى استمرار فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.

الإمارات

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا مغبرا نهاراً غائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، تؤدي الى إثارة الغبار والأتربه على المناطق المكشوفة غرباً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون حار مع تصاعد التربة في بعض المناطق ويكون حسن بوجه عام هذة الليلة، مشيرة إلى أن الرياح شمالية غربية من 18 الى 23 عقدة و تصل سرعتها من 25 الى 30 عقدة ثم تقل من 13 إلى 18 عقدة خلال الليل، وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.