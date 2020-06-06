"طرق دبـى" تفتتح الجيل الجديد من مظلات الحافلات فى 4 مناطق حيوية

كتب وكالات

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات الجيل الجديد من مظلات حافلات المواصلات العامة فى أربع مناطق حيوية بإمارة دبى والتى تتميز بتصميمها المبتكر المعتمد من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تشمل تنفيذ 1550 مظلة لركاب الحافلات خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام مقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـى هيئة الطرق والمواصلات إنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق أسلوب BOT حيث سيقوم المستثمر بتمويل وتنفيذ وتشغيل المظلات ومشاركة الهيئة فى إيرادات الإعلانات طوال مدة التعاقد المقدرة بنحو 12 سنة ..مشيراً إلى أن الهيئة تلقت ستة عروض استثمارية جديدة تقدمت بها شركات محلية وعالمية وتجرى حاليا المفاوضات النهائية مع أربع شركات تخطت مرحلتى التقييم الفنى والمالي.

وأوضح أنه روعى فى تصميم المظلات الجديدة تلبيتها لمتطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة كما تتسم بطابعها العصرى الذى يدمج ما بين التصميم الداخلى العملى والتميز فى المظهر الخارجى وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعمارى لتكون جزء لا يتجزأ منه.

وتضمنت المرحلة الأولى افتتاح أربع مظلات ركاب للحافلات الأولى فى موقف رئيسى بالقرب من دوار السطوة "شارع الثانى من ديسمبر" بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً والثانية فى موقف ثانوى بمنطقة بوليفارد برج خليفة "بالقرب من برج ممشى البوليفارد" بمعدل استخدام يتراوح بين 250 إلى 750 راكباً يومياً والثالثة فى موقف أساسى فـى شارع المستقبل "بالقرب من أبراج بارك تاورز" بمعدل استخدام يتراوح بين 100 إلى 250 راكباً يومياً والرابعة فى موقف تنزيل وتحميل فـى شارع المستقبل خلف أبراج الامارات بمعدل استخدام 100 راكب يومياً.

وتم تخصيص جزء من مساحة المظلة بحيث يكون مكيفاً فى المواقف الرئيسة وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية كما تم توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات والجدول الزمنى للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التى تهُم الركاب ووفرت الهيئة فى المواقف الرئيسة والثانوية أماكن لوقوف الدراجات الهوائية وجهازاً للتذاكر.



طرق دبـى تفتتح الجيل الجديد من مظلات الحافلات



طرق دبـى تفتتح الجيل الجديد من مظلات الحافلات