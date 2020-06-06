اليوم السابع
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ضبط 93 قضية تموينية بسوهاج من بينها التلاعب فى أسعار السجائر

السبت، 06 يونيو 2020 02:44 م
ضبط 93 قضية تموينية بسوهاج من بينها التلاعب فى أسعار السجائر زيت - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين في سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة تموينية مكبرة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 93 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط " 100" عبوة زيت تموينى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط " طارق إ ا ن " 45 سنة صاحب توكيل لبيع وتوزيع السجائر ، ويقيم دائرة مركز طما لتصرفه فى " 90 " كرتونة سجائر مختلفة الأنواع من حصة التوكيل ، وعدم توزيعها على التجار المربوطين عليه وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة .

كما تم ضبط " 12 " قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 8 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 11 " قضية عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 16 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 9 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وجـــارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله .

 


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