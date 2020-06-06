ضبط 6 قضايا احتيال وتزوير واستغلال نفوذ بالمحليات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا "إحتيال عبر الإنترنت - تزوير أوراق رسمية- إختلاس مال عام- إستغلال نفوذ محليات- غسل أموال" ضبط فيها (9) أشخاص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.