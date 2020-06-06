ضبط والد عروس فى طوخ لإقامته فرح لابنته.. و مصدر: سيتكبد غرامة 50 ألف جنيه

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث مركز شرطة طوخ والد عروس بقرية العمار بمدينة طوخ لإقامته فرحا لنجلته أول أمس، كما أنه قام بجمع عدد من السيدات وحمل بعض المستلزمات وذهب إليها يوم الصباحية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وعدم تنفيذ قرار أجهزة الدولة في إجراءاتها الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأكد مصدر أمني لليوم السابع، أنه تم ضبط والد العروسة وتم عرضه علي النيابة العامة بطوخ حيث قرر المستشار محمود طارق رئيس النيابة بطوخ إخلاء سبيله.

وأضاف المصدر الأمنى، أن القضية ستظل متداولة في أروقة المحكمة وقد تصل غرامة تلك المخالفة لوالد العروسة لمبلغ 50 ألف جنيه.

وفي سياق آخر تابع محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.