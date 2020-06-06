اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته كيلو وربع هيروين فى العبور

السبت، 06 يونيو 2020 06:36 م
ضبط عاطل بحوزته كيلو وربع هيروين فى العبور حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قررت نيابة العبور بمحافظة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكيلو وربع هيروين ومبلغ مالى، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وكانت مكافحة المخدرات قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو وربع من مخدر الهيروين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان).

وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (187500 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

العبور

القليوبية

امن القليوبية

هيروين

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