اليوم السابع
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ضبط شقة بالمطرية حولها صاحبها لمعمل تصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 04:19 م
ضبط شقة بالمطرية حولها صاحبها لمعمل تصنيع مستلزمات طبية مغشوشة.. صور ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت مديرية التموين بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة وبها كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمديرية التموين ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى واحتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر. 
 
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .
 
وفى سياق أخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية  وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
 وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها ، كما تفقد أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي وكذلك أعمال تجديد المبنى الملحق بها والذى يتكون من 3 أدوار على مساحة 400 م2 والذى تم الانتهاء منه وأصبح جاهزًا لدخول الخدمة خلال أيام مما سيسهم فى زيادة 160 سرير لعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى .
 
 
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (1)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (2)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (3)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (4)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (5)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (6)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية (7)
ضبط شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية 

 


محافظ القاهرة

التموين

المستلزمات الطبية

القاهرة

كورونا

فيروس كورونا

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