اليوم السابع
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ضبط شخص يبيع المنحة الدراسية الوهمية بـ15 ألف جنيه

السبت، 06 يونيو 2020 12:24 م
ضبط شخص يبيع المنحة الدراسية الوهمية بـ15 ألف جنيه الأموال العامة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص، لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص في الجيزة، والنصب والاحتيال على الطلاب راغبى استكمال الدراسة بالجامعات الأوروبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مواجهة المراكز التعليمية الوهمية، واستغلالها فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

 

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم الجيزة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من راغبى إستكمال دراستهم بالخارج بالجامعات الأوروبية، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالخارج وتوافر تأشيرات دراسية وسياحية "خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين (12 إلى 15 ألف جنيه).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الشركة ، وعثر بداخلها على (كمية من عقود إتفاق بإنهاء إجراءات تسجيل الطلبة بالجامعات الأجنبية - كمية من صور مستندات خاصة بضحاياه - مطبوعات دعائية بإسم الشركة التعليمية - 2 أكلاشية بإسم الشركة) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .


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