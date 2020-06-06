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ضبط رئيس قنوات فضائية استغل أطفالا معاقين لجمع التبرعات بالدولار

السبت، 06 يونيو 2020 12:34 م
ضبط رئيس قنوات فضائية استغل أطفالا معاقين لجمع التبرعات بالدولار دولارات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بدمياط لجمعه تبرعات مقابل إستغلال بعض الحالات الإنسانية والأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة للظهور فى وسائل الإعلام ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (رئيس مجلس إدارة شركة لقنوات فضائية ورئيس مجلس إدارة جمعية خيرية، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) بتلقى تبرعات من بعض الدول بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى وحساب خاص بالجمعية بأحد البنوك بدمياط، مقابل إستغلال بعض الحالات الإنسانية والأطفال "ذوى الإحتياجات الخاصة" ليظهروا فى مواد إعلامية تبث على القنوات الفضائية بهدف جمع التبرعات بالإضافة لتلقيه تبرعات من داخل البلاد بدون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أكدته التحريات أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (250 ألف دولار أمريكى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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جمع تبرعات

ذوي الاحتياجات الخاصة

الداخلية

وسائل الاعلام

اليوم السابع بلس

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