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صور.. مدينة الطود تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والقرى لمكافحة العدوى

السبت، 06 يونيو 2020 02:09 م
صور.. مدينة الطود تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والقرى لمكافحة العدوى مدينة الطود تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، حملة لمواصلة الرش والتعقيم المستمر بالمركز، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة حملات الرش والتعقيم اليومية بالمدن والقرى لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، وحمايتهم عبر تلك الحملات اليومية.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة الطود، على أن الحملات للرش والتعقيم تواصلت بمعرفة محمد حسن علي حسين رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات بحري، حيث استهدفت الحملة عددا من المنشآت الحكومية بالعديسات بحرى، فى مكتب خدمة المواطنين للبطاقات التموينية، ومبنى وحدة إسعاف العديسات، ومبنى وحدة المطافى، ومكتب وحدة الشئون الاجتماعية بالعديسات بحرى، ومكتب الطب البيطرى .

وأوضح رئيس قرية العديسات بحري، خلال الحملات على أن عمليات الرش والتطهير تتم بصفة دورية للمنشآت الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية للقرية والشوارع والطرق والأماكن الحيوية بالقرية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين والاهالي بالقرية، وبناءاً على تعليمات رئيس مركز ومدينة الطود وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

كما تابع الدكتور محمد محمود رزق، أعمال الوحده المحلية لقرية العديسات بحري، بحملات التطهير بإستخدام أدوات وماكينات وعربيات مجهزة لعمليات التطهير والتعقيم، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجوال لرش وتعقيم محيط مستشفى العديسات والشوارع الجانبية والطرق المؤدية للمستشفي، مع رش واجهات المحلات والمباني بالطرق، بمشاركة متطوعين من شباب الطود والعديسات بغرفة عمليات الطود.

وكان قد قاد رجال مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة مشروع الصرف الصحى لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بنجع مسلم ومحطة الصرف الصحي بنجع حسين حسن، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشيه النوبة، أعمال تركيب وصيانة كشافات أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع المختلفه بالقرية برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية.

تعقيم المنشات بمدينة الطود
تعقيم المنشآت بمدينة الطود

 

حملات الرش والتعقيم بالطود لمكافحة العدوى
حملات الرش والتعقيم بالطود لمكافحة العدوى

 

مدينة الطود تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والقرى لمكافحة العدوى
مدينة الطود تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع والقرى لمكافحة العدوى

 


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