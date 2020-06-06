صور.. مدير نزل شباب الطود بالأقصر يعلن خروج 7 من الحالات بعد التعافى من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور وليد محمد عرابى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، عن خروج 7 من الحالات بعد تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور وليد محمد عرابى، لـ"اليوم السابع"، على تطوعه للاستمرار فى عمله داخل المدينة الشبابية لفترة جديدة لخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك رغم انتهاء فترة عمل الفريق الثالث للعزل الصحى بعد نجاح كبير فى دعم علاج وتعافى المصابين داخل نزل الشباب، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قرر الاستمرار فى موقعه مديراً لفريق العزل بالمدينة وذلك لخدمة المصابين بكورونا أولاً بأول، قائلاً: "نحن فى حالة حرب حقيقية ومن يتخاذل لن يرحمه التاريخ، ولذلك قررت البقاء والاستمرار فى موقعى لأن الدولة تحتاجنا جميعاً كفرق طبية ولن نتأخر عليها نهائياً فى تلك الظروف، فجميعنا نعالج أخواتنا وآباءنا وأمهاتنا وأشقاءنا ولن نتركهم ومستمرون فى آداء الواجب الوطنى على مدار الساعة حتى شفاء آخر مصاب بكورونا بمصر".

وكانت قد أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى إسنا للحجر الصحى، نجحت اليوم السبت، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وإشراف طبي لكل من الدكتور شريف موسي والدكتور أمير عدنان، فى إخراج عدد 23 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والذين جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.



خروج 7 من الحالات بعد شفاؤهم من كورونا