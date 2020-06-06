صور.. قيادات مدينة إطسا بالفيوم يكرمون رئيسهم بعد نقله إلى البحيرة

الفيوم رباب الجالى

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، اليوم السبت، لقاء لشكر وتكريم المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال، رئيس مركز ومدينة إطسا "سابقا"، وذلك بعد صدور قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ونقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة المحمودية بالبحيرة.

حضر اللقاء الاستاذ محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة اطسا ، الاستاذ نبيل نعيمى نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز اطسا ومديرى الإدارات بديوان عام مركز ومدينة اطسا وبعض من مديري الإدارات الخدمية المختلفة بالمركز وبعض مواطنين مركز اطسا.

وبدأ اللقاء بكلمة سكرتير المركز، تلاها كلمات الحضور الذين أشادوا بما قدمه المحاسب عادل عبدالكريم خلال تواجده على رأس العمل كرئيس للجهاز التنفيذى لمركز اطسا، وعلي الجهود المبذوله من سيادته لخدمة المواطنين والوقوف بجانب المواطن والعمل علي خدمة وضبط الكثير من المخالفات القانونيه والتواجد المستمر داخل وخارج قري المركز وبالشارع بجانب المواطن والعمل بجانبه واستجابته السريعه لمشاكل المواطنين وحلها.

وأشاد السكرتير العام للمركز، بما قدمه المحاسب عادل عبدالكريم، وتفانيه في العمل منذ وصوله لأرض مركز اطسا، وجهوده وعطائه، متمنياً لها التوفيق والنجاح في الفترة القادمة.

وقدم المحاسب عادل عبدالكريم ، الشكر والتقدير لكافة العاملين بالجهاز التنفيذى بالمركز والمسئولين بالمحافظة الذين تعامل معاهم خلال فترة عمله رئيسا لمركز ومدينة اطسا وعلى رأسهم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ،الذي لم يدخر جهداً في تطوير الخدمات للمواطنين بقرى المركز وزيارته للمركز أكثر من مرة رغم عدم مرور فترة زمنية طويلة على توليه حقيبة المحافظة وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المواطنين بالمركز متمنيا دوام التوفيق ومزيد من الجهد والعمل لإنجاح منظومة العمل في كافة القطاعات ،كما تقدم بالشكر للدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

وفي نهاية اللقاء، قدم السكرتير العام للمركز هدايا تذكارية نائبا عن باقى الزملاء لرئيس المركز تكريماً لمجهوده وتقديراً لما قدمه خلال فترة عمله.