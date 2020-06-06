اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قيادات مدينة إطسا بالفيوم يكرمون رئيسهم بعد نقله إلى البحيرة

السبت، 06 يونيو 2020 09:38 م
صور.. قيادات مدينة إطسا بالفيوم يكرمون رئيسهم بعد نقله إلى البحيرة قيادات مدينة إطسا بالفيوم يكرمون رئيسهم بعد نقله إلى البحيرة
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، اليوم السبت، لقاء لشكر وتكريم المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال، رئيس مركز ومدينة إطسا "سابقا"، وذلك بعد صدور قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ونقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة المحمودية بالبحيرة.

 

حضر اللقاء الاستاذ محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة اطسا ، الاستاذ نبيل نعيمى نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز اطسا ومديرى الإدارات بديوان عام مركز ومدينة اطسا وبعض من مديري الإدارات الخدمية المختلفة بالمركز وبعض مواطنين مركز اطسا.

 

وبدأ اللقاء بكلمة سكرتير المركز، تلاها كلمات الحضور الذين أشادوا بما قدمه المحاسب عادل عبدالكريم  خلال تواجده على رأس العمل كرئيس للجهاز التنفيذى لمركز اطسا، وعلي الجهود المبذوله من سيادته لخدمة المواطنين والوقوف بجانب المواطن والعمل علي خدمة وضبط الكثير من المخالفات القانونيه والتواجد المستمر داخل وخارج قري المركز وبالشارع بجانب المواطن والعمل بجانبه واستجابته السريعه لمشاكل المواطنين وحلها.

 

وأشاد السكرتير العام للمركز، بما قدمه المحاسب عادل عبدالكريم، وتفانيه في العمل منذ وصوله لأرض مركز اطسا، وجهوده وعطائه، متمنياً لها التوفيق والنجاح في الفترة القادمة.

 

وقدم المحاسب عادل عبدالكريم ، الشكر والتقدير لكافة العاملين بالجهاز التنفيذى بالمركز والمسئولين بالمحافظة الذين تعامل معاهم خلال فترة عمله رئيسا لمركز ومدينة اطسا وعلى رأسهم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ،الذي لم يدخر جهداً في تطوير الخدمات للمواطنين بقرى المركز وزيارته للمركز أكثر من مرة رغم عدم مرور فترة زمنية طويلة على توليه حقيبة المحافظة وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المواطنين بالمركز متمنيا دوام التوفيق ومزيد من الجهد والعمل لإنجاح منظومة العمل في كافة القطاعات ،كما تقدم بالشكر للدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

 

وفي نهاية اللقاء، قدم السكرتير العام للمركز هدايا تذكارية نائبا عن باقى الزملاء لرئيس المركز تكريماً لمجهوده وتقديراً لما قدمه خلال فترة عمله.

 

03fcb449-00ac-4aa6-9257-1ee761befd69
 
5b0b7b6b-d194-4951-86b8-a62192f0e55d
 
a2ab6257-8144-4c05-b1bd-42805461a88c
 
ed455ce7-02c6-4b67-b6e6-ebaea4976821
 
fc1ea98d-94a0-4410-b73c-60ad55283c4f

اطسا

الفيوم

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الفيوم بعد خروجه من العزل الصحى: "كانت أصعب محنة فى حياتي"

السبت، 06 يونيو 2020 12:35 م

محافظ الفيوم: إزالة 647 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

السبت، 06 يونيو 2020 11:15 ص

دخول الكنيسة برقم الجلوس.. مطران الفيوم يخصص قداسا لطلاب الثانوية العامة

السبت، 06 يونيو 2020 10:40 ص

تواصل أعمال توسعة طريق الفيوم ومحاور جديدة لمزيد من السيولة المرورية

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 ص

كنائس الفيوم تواصل الاحتفال بعيد الأنبا آبرام دون حضور شعبى

السبت، 06 يونيو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة