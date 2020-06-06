صور ..فريق طبى يطهر المخابز والشوارع المجاورة لها ضد كورونا بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طهر فريق من قسم الملاريا بالإدارة الصحية بمركز فاقوس محافظة الشرقية شوارع مدينة فاقوس والمخابز وجميع المنازل المجاورة نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وحفاظا على المترددين للمخبز .

وقدم الأهالي الشكر للفريق الصحي الذي يقوم بتعقيم المخابز والعمال وجميع الناطق المحاور بصفة دورية.

وقال عزت النجار صاحب مخبز بعزبة النخاس بفاقوس إن تعليمات المهندس محمد فوزى مدير إدارة تموين فاقوس والمهندس محمد سليمان رئيس الرقابة التموينية والمهندس اسماعيل الطاهر مدير مكتب تموين البندر بضرورة تطهير المخابز والشوارع المجاورة لها وأن أصحاب المخابز ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية.

وفى السياق نفسه أقامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية حفل غنائي بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ومستشفي العزل بالزقازيق، بالتعاون مع الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، والذي تطوع بإحياء الحفل بفقرات فنية ووطنية بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض تحت عنوان "تعظيم سلام جيش مصر الأبيض"، وعبر جميع الحضور عن سعادتهم البالغة بالدعم المعنوي المقدم بإستمرار لجميع المرضى، والفرق الطبية بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الدعم يدفعهم لمواصلة العطاء بكل قوة وعزيمة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



تطهير المخابز



عمايات التطهير