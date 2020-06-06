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صور.. شباب كفر حجازى يشاركون فى أعمال تطهير وتعقيم منازل القرية

السبت، 06 يونيو 2020 12:54 م
صور.. شباب كفر حجازى يشاركون فى أعمال تطهير وتعقيم منازل القرية حملة تطهير وتعقيم لقرية كفر حجازى بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل

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حرص شباب قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، على تطهير وتعقيم القرية، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة سيدة مؤخرا متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقام شباب القرية بإحضار الكلور وتخفيف تركيزه، ووضعه فى مواتير الرش المحمولة على الظهر وماكينات الرش، والمرور داخل شوارع القرية، وتطهيرها بالكامل وأيضا تطهير منازل الحالات المصابة والمخالطين لهم.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، امس عن إصابة مراقب صحى بالإدارة الصحية أول المحلة وزوجته ممرضه بمستشفى المحلة العام، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلى وتلقى العلاج فى المنزل.

كان المراقب الصحى ويدعي"ا.ز" قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتم سحب عينات منه وإرسالها للمعمل الإقليمى بطنطا، وجاءت نتيجتها إيجابيه.

وتم فحص المخالطين له من أفراد أسرته وجاءت نتيجة فحص عينات زوجته وتعمل ممرضه بمستشفى المحلة العام إيجابيه، وتم وضعهما فى العزل المنزلى لتلقى العلاج.

 

 

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قرية كفر حجازى

قريه كفر حجازى

تطهير شوارع قرية كفر حجازى

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