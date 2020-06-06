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صور.. زراعة الشرقية : زراعة حقل إرشادى للذرة الشامية بالهجين الأصفر 168

السبت، 06 يونيو 2020 01:17 م
صور.. زراعة الشرقية : زراعة حقل إرشادى للذرة الشامية بالهجين الأصفر 168 زراعة حقل بالهجين الأصفر 168 من الذرة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قام قطاع الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالشرقية ، بإشراف المهندس جمال كمال مدير عام الإرشاد ، وتحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، بزراعة حقل إرشادى للذرة الشامية بناحية ميت أبو عربى مركز الزقازيق ، والحقل منزرع بالهجين الأصفر 168 ، إنتاج البحوث الزراعية ومطبق به التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الذرة .

وفى ذات السياق ، شكلت الإدارة الزراعية بفاقوس  ، حملة بإشراف المهندس محمد عبد الله رئيس قسم الإرشاد بالإدارة ، والمهندسة أسماء أبو سطيح رئيس قسم التنمية الريفية بالإدارة ، تفعيلا لدور المرأة الريفية فى توعية المواطنين عن الأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا ، والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا ، تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، والمهندس جمال كمال مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية .

 قامت اللجنة بالمرور اليوم بقرى وعزب مركز فاقوس ، والتقت ببعض المواطنين وتوعيتهم بأعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو رشح الأنف احتقان فى الحنجرة والإسهال وكذلك خمول واحساس بالدوخه والسعال الجاف والصداع وصعوبة فى التنفس والتهاب العين والقيء والإحساس بالقشعريرة فى الجسم وكذلك تحدثوا عن طرق الوقاية .

وشرحت اللجنة للمواطنين الخطوات التى يجب أن يقومون بها تجنبا للاصابة بفيروس كورونا وأوجزت اللجنة 12 خطوة للوقاية هم :

 

1- الالتزام بعدم لمس الأسطح والأشياء المحيطة بالشخص خلال اليوم 

2- غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية 

3- استخدام كحول بتركيز نسبته 60 فى المئه على الاقل 

4- تجنب الحضور فى الأماكن المزدحمة 

5- تجنب المخالطة اللصيقة

6- الابتعاد عن الأشخاص لمسافة 1 متر تقريبا 

7- تجنب لمس العين والأنف والفم 

8- عند السعال أو العطس قم باستخدام منديل والتخلص منه بعد الاستخدام 

9- عدم مشاركة اطباق للاكل و اكواب الشرب والاغطية والادوات المنزليه اذا كنت مريضا

10- قم يوميا بتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بكثرة

11- إذا كنت مريضا الزم المنزل ولا تذهب للعمل وتجنب وسيلة النقل العام

12- ارتداء الكمامات الواقية عند النزول

 

الرى
رى الحقل بعد زراعته
 
الزراعة
زراعة حقل بالهجين الأصفر 168 من الذرة

 

رى الارض
رى الارض

 

قبل الرى
قبل الرى

 


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