صور.. خروج "ملك" عمرها 3 أشهر من مستشفى العجمى بعد تعافيها من كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج تعافى الطفلة الرضيعة "ملك" وعمرها 3 أشهر وذلك بعد انتهاء علاجها الذى بدأ فى 10 مايو الماضى، ضمن عدد من الحالات الجديدة المتعافية من فيروس كورونا اليوم .

وأكدت الدكتورة ميرفت السيد، على خروج 5 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 454، كما تم تحويل 32 حالة للعلاج المنزلى.

وأشارت مدير مستشفى العجمى لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى عالجة المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأضافت السيد، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.

وتابعت مدير مستشفى العجمى: "مستمرة فى عملى منذ 90 يوما متصلة فى مستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا، لأن الفريق الطبى كله فى معركة مع المرض والحرب لم تنته، ولن أعود لمنزلى إلا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بإذن الله".

وكانت مستشفى العجمى النموذجى، مستشفى عزل مرضى فيروس كورونا، قد أعلنت شفاء و تعافى الحاجة عطيات 88 سنة، والتى خرجت من العجمى متعافية، بعد أن كانت تعانى من حالة حرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

وأكدت الحاجة عطيات ، على أنها تلقت العناية الطبية اللازمة داخل المستشفى، متقدمة بالشكر إلى الدكتورة مرفت السيد مدير المستشفى والأطقم الطبية والتمريض، وأكدت على أنها تواصل الدعاء لشفاء باقى المرضى بالمستشفى ودوام الصحة للأطقم الطبية، معربة عن سعادتها بعودتها إلى منزلها.



شفاء أصغر طفلة