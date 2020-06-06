صور.. تنفيذ إزالة 38 حالة تعد بقرية بلقس وحملة مكبرة بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الحملة المكبرة لإزالة تعديات المباني بمدينة قليوب، بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بدون ترخيص أو على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف شوشة مساعد مدير الأمن، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب.

وتابع المحافظ، استكمال إزالة 38 حالة تعد بقرية بلقس بقليوب ضمن الحملة المكبرة التي بدأتها المحافظة بعد ظهور حالات تعديات كثيرة خلال الفترة الماضية مع ظهور فيروس كورونا.

وفي جولته اليوم، تابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأكد محافظ القليوبية، على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي بدون ترخيص، خاصة مع أي محاولة قد يقوم بها البعض معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية سيجري تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.



إ.الة البناء المخالف بقليوب



أعمال إزالة التعديات



خلال حملة الإزالة