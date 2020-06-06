اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تساقط أجزاء من عقار بالمنتزه شرق الاسكندرية دون إصابات

السبت، 06 يونيو 2020 11:40 م
صور.. تساقط أجزاء من عقار بالمنتزه شرق الاسكندرية دون إصابات انهيار عقار بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، بلاغا بتساقط أجزاء من عقار بنطاق الحى، ووفقا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، دون إصابات.

وأشار حى المنتزه أول فى بيان له اليوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية قد انتقلت إلى موقع العقار فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء من عقار مكون من أرضى وثلاث أدوار علوية وجزء من الرابع علوي بشارع أحمد محسن متفرع من أديب معقد السيوف شماعة، حيث توجهت وحدة الإزالة والتدخل السريع وتم عمل حواجز خشبية حول العقار بتواجد كل من الكول الأمني ،المطافي ،الدفاع المدني ،مهندس التنظيم.

من جهة أخرى وتحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول وبمتابعة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع قامت وحدة الإزالة بإيقاف أعمال تركيب باب حديد علي قطعة أرض وهدم السور وذلك خلف مدرسة القدس الشامي من شارع مصطفى كامل وتم التحفظ علي عدد 2 ضلفه باب حديد .

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

عقار المنتزة (1)

عقار المنتزة 

 

عقار المنتزة (2)
عقار المنتزة 

 

عقار المنتزة (3)
عقار المنتزة 

 

عقار المنتزة (4)
عقار المنتزة 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة