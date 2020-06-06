صور.. تساقط أجزاء من عقار بالمنتزه شرق الاسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، بلاغا بتساقط أجزاء من عقار بنطاق الحى، ووفقا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، دون إصابات.

وأشار حى المنتزه أول فى بيان له اليوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية قد انتقلت إلى موقع العقار فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء من عقار مكون من أرضى وثلاث أدوار علوية وجزء من الرابع علوي بشارع أحمد محسن متفرع من أديب معقد السيوف شماعة، حيث توجهت وحدة الإزالة والتدخل السريع وتم عمل حواجز خشبية حول العقار بتواجد كل من الكول الأمني ،المطافي ،الدفاع المدني ،مهندس التنظيم.

من جهة أخرى وتحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول وبمتابعة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع قامت وحدة الإزالة بإيقاف أعمال تركيب باب حديد علي قطعة أرض وهدم السور وذلك خلف مدرسة القدس الشامي من شارع مصطفى كامل وتم التحفظ علي عدد 2 ضلفه باب حديد .

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

عقار المنتزة



عقار المنتزة



عقار المنتزة