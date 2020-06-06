صور.. بيطرى كفر الشيخ : طهرنا 1035 منشأة حكومية لمواجهة كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ،إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبدالاه ،لـ"اليوم السابع"، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات ،وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبدالاه ، تم تحصين أكثر من 1035 منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة ، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة ، كما يتم تحصين الاكمنة بشكل يومى وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، يتابع بشكل يومى ، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار ، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة ، وآخرها ضبط 20 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية .