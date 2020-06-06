اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بيطرى كفر الشيخ : طهرنا 1035 منشأة حكومية لمواجهة كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 11:04 ص
صور.. بيطرى كفر الشيخ : طهرنا 1035 منشأة حكومية لمواجهة كورونا الدكتور أيمن عبدالاه مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ،إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبدالاه ،لـ"اليوم السابع"، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات ،وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع  المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبدالاه ، تم تحصين أكثر من 1035 منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة ، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة ،  كما يتم تحصين الاكمنة بشكل يومى وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، يتابع بشكل يومى ، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار ، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة ، وآخرها ضبط 20 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية .

101233459_668153310698964_1408263353373032448_o
 

 

101383662_668153067365655_6175563278249361408_o
 

 

101842272_668153157365646_130743683573088256_o
 

 

101950600_668872777293684_6964506911773294592_o
 

 

102318115_668153030698992_3527641332388462592_o
 

 

102840896_668872747293687_2518022158936965120_o
 

 

الدكتور أيمن عبدالاه مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
الدكتور أيمن عبدالاه مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
 
 
 

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

طب بيطرى

محافظة كفر الشيخ

لحوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة