"صحة سوهاج": الانتهاء من أعمال التطوير فى مستشفى الحميات

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، برفقة الدكتور عمرو الرشيدى مدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور هشام الشريف نائب مدير مستشفى حميات سوهاج مستشفى الحميات بسوهاج.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على المبنى القبلى للمستشفى وتفقد آخر مستجدات أعمال التطوير به وبعد الانتهاء من مرحبا الطلاء والدهانات والصرف الصحى، وتم فرش الأسرة ومستلزماتها وتركيب القياس التكييف بالنسبة إلى غرف الإقامة، وتم تجهيز غرف العناية المركزة وجارى تركيب أجهزة القياس ( Monitorsلتكون الغرف جاهزة على التشغيل واستقبال الحالات .

كما تم الانتهاء من أعمال الطلاء والدهانات والصرف الصحى والكهرباء فى " سكن الاطباء " وجارى الإنتهاء من اللمسات النهائية بالنسبة لتركيب اللوحات والمفاتيح الكهربية لتكون على التشغيل خلال يومين .

وأشار وكيل الوزارة إلى بدء العمل و إستقبال الحالات فى المبنى القبلى غدا الاحد، وتنقسم السعة الاستيعابية للمبنى الى 12 غرفة إقامة بسعة سريرية 32 سرير و 4 غرف عناية مركزة بسعة سريرية 8 أسرة، بإجمالى عدد 16 غرفة بسعة سريرية 40 سرير.

ونوه جميعه إلى بدء أعمال التطوير فى المبنى البحرى لمستشفى الحميات بمجرد نقل الحالات الى المبنى القبلى ،والذى ستكون سعته السريرية عدد 56 سرير .

واستكمل وكيل الوزارة جولته بالمرور على مستشفى سوهاج العام حيث اجتمع ببعض الفريق الطبى للمستشفى بحضور الدكتور / إيهاب هيكل _ مدير عام مستشفى سوهاج العام و الدكتور هيثم محى رشوان نائب مدير مستشفى سوهاج العام.

وقام جميعه بمراجعة تعديل نوبتجيات الأطباء فى تقسيم العمل على الفريق الطبى بالمستشفى و الترتيبات اللازمة والضرورية فى ظل البروتوكولات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية، وشدد على أهمية سرعة تسجيل الحالات باختلاف تصنيفها من خلال البرامج المختصة والمستخدمة فى التسجيل الطبى.