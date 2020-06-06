صحة بنى سويف: تعافى 4 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل المدينة الجامعية

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف اليوم السبت، عن تعافى 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل ، ليصل بذلك العدد الإجمالى للمتعافين إلى 116 حالة من المواطنين الذين غادروا مستشفى العزل منذ تشغيلها فى الرابع من شهر مايو الماضى.

جاء ذلك فى التقرير اليومى لمديرية الصحة ، الذى يتم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، عن الموقف الصحى بالمحافظة ، ومستجدات فيروس كورونا ، ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التى تتعامل مع حالات الإشتباه أو الاصابة بفيروس كورونا ، حيث يستقبل عددا من المستشفيات الحكومية والنوعية ، الحالات بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا ، والمستقرة صحيا ولا تتطلب الدخول للمستشفى ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

و أكد محافظ بنى سويف فى بيان، على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التى تتقدم الصفوف فى مجابهة تداعيات المرض ،مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا فى توفير متطلباتهم الوقائية ، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد والمستقرة لحين التعافى التام والخروج، عن طريق مديرية الصحة ، حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.