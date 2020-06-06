صحة بنى سويف : تعافى وخروج 116 من المصابين بفيروس كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف عن تعافى 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك العدد الإجمالى للمتعافين إلى 116 حالة "ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من شهر مايو الماضى "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج.

جاء ذلك فى التقرير اليومى لمديرية الصحة، الذى يتم عرضه على المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، عن الموقف الصحى بالمحافظة، ومستجدات فيروس كورونا، ومتابعة منظومة العمل بالمستشفيات التى تتعامل مع حالات الاصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تستقبل الحالات عدد من المستشفيات الحكومية والنوعية ، بجانب تخصيص المدينة الجامعية (بنات) لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، والتى حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض.

و أكد محافظ بنى سويف على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التى تتقدم الصفوف فى مجابهة تداعيات المرض ،مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا فى توفير متطلباتهم الوقائية، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.

وخلال استعراضه لتفاصيل وبنود التقرير أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة، حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.