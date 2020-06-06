صحة المنوفية توضح حقيقة زيادة الإصابات بكورونا بمستشفى حميات شنتنا الحجر

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، بيانا لها اليوم جاء نصه " لاحظنا تداول بعض المنشورات المغلوطة فى الفترة الأخيرة عن أن وجود مستشفى حميات شنتنا الحجر داخل الكتلة السكنية هو السبب فى زيادة عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بالقرية ، مما سبب الذعر والرعب للمواطنين نتيجة لصدور تلك المنشورات من جهات غير متخصصة .

وأكد البيان ، أن وجود مستشفى شنتنا الحجر أو أى مستشفى آخر داخل الكتلة السكنية ليس له صلة بإنتقال العدوى أو زيادة عدد الحالات لأن فيروس كورونا لا ينتقل بالهواء ، بشرط المحافظة على مسافة تباعد لا تقل عن مترين مع الاحتياطات الأخرى المتمثلة فى عدم الملامسة وإرتداء الكمامة والأمور الآخرى التى أصبحت معلومة للجميع .

وأضاف البيان ، أن السبب فى زيادة عدد الحالات يرجع إلى عدم الوعى وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وإتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية وتجنب العدوى .

وطالب البيان من المواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الإشاعات التى يقف ورائها جهات مشبوهة تقوم بنشر تلك المنشورات لإثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين لأغراض دنيئة بهدف التشويش على ما تقوم به الجهات المسؤولة فى الدولة من جهود جبارة للسيطرة على المرض .

وأضاف نرجو من الجميع التبرع والمساهمة فى الخدمات المجتمعية التى لإعادة تأهيل مستشفى التكامل بالقرية لتحويلها إلى مستشفى عزل لحالات كورونا لتخفيف الضغط عن مستشفى الحميا ت فى الوقت الحالى ولحين إنتهاء الأزمة ثم تحويلها إلى مستشفى أطفال تخصصى لخدمة أبناء المحافظة.