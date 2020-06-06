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"صحة الغربية" تنفى إصابة أحد العاملين بديوان المحافظة بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 12:49 ص
"صحة الغربية" تنفى إصابة أحد العاملين بديوان المحافظة بفيروس كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية – عادل ضرة

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نفى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان رسمي، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الاخبارية عن إصابة أحد العاملين بمقر ديوان عام محافظة الغربية بفيروس كورونا المستجد، وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن التحاليل النهائية أكدت سلبية تحاليل الموظف الذي يعمل بمقر ديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة أن سلامة المواطنين تأتى على رأس أولويات المحافظة، وأن لجنة إدارة الأزمات التى تم تشكيلها موخرا برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مستمرة في متابعة مستشفيات العزل، وكذلك متابعة دائمة لكافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية .

وأهاب "حميدة" بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف إثارة الرأى العام، مناشدا كل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.


 

 


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