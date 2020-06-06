صحة الشرقية تعقد ورشة عمل قبل تحويل أحرار الزقازيق لمستشفى عزل لمصابى كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ورشة عمل مع الدكتور عبدالكريم العراقي مدير عام مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، بحضور مديري إدارات المستشفيات، والجودة، ومكافحة العدوي بمديرية الشئون الصحية، ورؤساء الأقسام بالمستشفي، لمناقشة إجراءات تحويل مستشفي الأحرار إلى مستشفي عزل للحالات الإيجابية والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومناقشة خطة الإخلاء للحالات الموجودة بالمستشفي من كافة التخصصات الطبية، باستثناء حالات الأمراض التنفسية، ودخول الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بالمستشفي، مع وضع تصور علي الطبيعة لخط سير المرضي وأماكن تواجد الفرق الطبية داخل المستشفي، والتأكد من المسار الآمن للفرق الطبية، وطرق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالمستشفي، مع تعزيز سبل التعاون بين المديرية والمستشفي.

المستشفي ستقدم الخدمة الطبية بكامل تخصصاتها المختلفة لمصابي كورونا المستجد سواء بالعناية المركزة أو غيرها من إجراء التدخلات الطبية والعمليات "الجراحة العامة، جراحة العظام، والولادة، وغيرها" بأقسام المستشفي.

وخصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر مبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحة 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة كما خصص مقر وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لإجراء العزل الصحي للمصابين والتي شملت مستشفيات ( الحميات - الأمراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفي صيدناوي "قسم العلاج الاقتصادي " بإجمالي 301 سرير داخلي و 93 سرير باقسام العناية المركزة و65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.