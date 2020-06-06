صحة الدقهلية صرف 162 "شنطة" علاج للمصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلي

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفيات الدقهلية، وفرق الطب الوقائى قد قاما بتوزيع 162 شنطة علاج لمرضى العزل المنزلى، طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد من الوزارة، مشيرًا إلى أن الشنطة المعدة تحتوى علي الأدوية المطلوبة، بالإضافة للعلاج بعض الماسكات والمطهرات والارشادات المنزلية للمرضى وكذلك تليفونات مقدمى الخدمة الطبية حتى يسهل التواصل معهم للإجابة على استفساراتهم.

وأضاف مكي إلى أنه تم توزيع 809 شنطة علاج للمخالطين للمرضى عن طريق فرق الطب الوقائى المنتشرة فى جميع مدن وقري المحافظة مع الإرشادات اللازمة للمخالطين ونتمنى للجميع السلامة والتعافى إن شاء الله.

يذكر بأن جميع مستشفيات الصحة بالدقهليه، تقوم بتقديم الخدمة للمترددين عليها فى جميع أرجاء المحافظة وعلى مدار الساعة.

يذكر باشرت لجنه المرور والمتابعة المشكلة بمحافظة الدقهلية، اعمالها بالمرور على مستشفيات دكرنس العام، والصدر بدكرنس، كمستشفيات للفرز لمواجهة فيروس كورونا، وقال محافظ الدقهلية إن المرور على المستشفيات المشار إليها استهدف الوقوف على مدى كفاية الاطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأسرة الأزمة للمرضى، وقال محافظ الدقهلية أن اللجنة تستمر فى أعمالها على مدار أسبوعين كاملين لتغطية كافة مستشفيات الفرز بنطاق المحافظة والبالغ عددها 28 مستشفى.

وأشار المحافظ انه سبق وان أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة السيد نائب المحافظ، وأضاف بان اللجنة تقوم يوميا برفع تقارير بنتائج المرور اليومى للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال اية مشكلات طارئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الأجهزة المعنية.