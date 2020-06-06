صحة الأقصر تعلن إقامة ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الأقصر العام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن قيام إدارة مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بناءاً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم فى غضون 24 ساعة فتح ممر ثانى لمرضى الكلى لإستخدام مصعد كهربائى إضافة للسلم الخارجى، كما تقرر تأمين المستشفى بقوة شرطية كاملة، حرصاً على سلامة المرضى وتأميناً للطاقم الطبي ومرضى الكورونا بالمستشفى، وأيضاً لمنع المرافقين من الدخول إلى المستشفى منعاً لتفشي العدوي.

وكانت قد أعلنت محافظة الاقصر، فى بيان صحفى، أنه في إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الإجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه من المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدد 130 سرير بعد أن كانت 30 سرير فقط، وذلك ابتداء من السبت القادم الموافق 6/6/2020، وذلك إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريراً، وذلك بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريراً.