اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الأقصر تعلن إقامة ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الأقصر العام

السبت، 06 يونيو 2020 10:17 ص
صحة الأقصر تعلن إقامة ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الأقصر العام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن قيام إدارة مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بناءاً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم فى غضون 24 ساعة فتح ممر ثانى لمرضى الكلى لإستخدام مصعد كهربائى إضافة للسلم الخارجى، كما تقرر تأمين المستشفى بقوة شرطية كاملة، حرصاً على سلامة المرضى وتأميناً للطاقم الطبي ومرضى الكورونا بالمستشفى، وأيضاً لمنع المرافقين من الدخول إلى المستشفى منعاً لتفشي العدوي.

وكانت قد أعلنت محافظة الاقصر، فى بيان صحفى، أنه في إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الإجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه من المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدد 130 سرير بعد أن كانت 30 سرير فقط، وذلك ابتداء من السبت القادم الموافق 6/6/2020، وذلك إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريراً، وذلك بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريراً.

مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام

 


الاقصر

مستشفى الاقصر العام

وزارة الصحة

فرز حالات كورونا

اخبار الاقصر

ممر امن بمستشفى الاقصر العام

اخبار المحافظات

صحة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تضامن إسنا تعلن وصول 554 بطاقة ائتمان لمستحقى تكافل وكرامة وتوزيعها خلال أيام

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 ص

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى من كورونا.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 07:50 ص

رئيس مدينة إسنا يعلن رفع 85 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة فى 5 قرى خلال أسبوع

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 ص

فنون تراثية فى قلب الأقصر.. صناعة الألباستر والتحف المقلدة ورثها أبناء "القرنة" عن أجدادهم الفراعنة.. أقدم وأمهر صانع تحف: مشاهير أوروبا يتهافتون عليها.. ومرشد سياحى يؤكد: تم تأسيس جمعية لنقل الفن للجيل الجديد

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة