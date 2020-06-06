اليوم السابع
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صحة أسوان توزع حقيبة أدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 10:04 م
صحة أسوان توزع حقيبة أدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا صحة أسوان توزع حقيبة أدوية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت غرفة الطوارئ بالإدارة الصحية بكوم امبو  بأسوان اليوم بتوزيع حقيبة أدوية المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا والتوجه إلى مناطق مختلفة بقري ومراكز بكوم امبو.

من ناحية أخرى أعطى محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطوانات الأوكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية

في ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ، صرح بذلك مدير عام المناطق الصناعية في بيان صحفي والذى أوضح بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الإتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها ، بجانب توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى

لافتاً إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيه لليوم الواحد أو بمقابل 50 جنيه في حالة أستخدم جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع استرداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع.

 

 

 

 


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