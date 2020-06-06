أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /السبت/ شفاء 1005 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 19 ألفا و282 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1005 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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