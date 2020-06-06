اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضروات: زيادة المعروض من أصناف الفاكهة وانخفاض الأسعار

السبت، 06 يونيو 2020 11:43 ص
شعبة الخضروات: زيادة المعروض من أصناف الفاكهة وانخفاض الأسعار الخضروات
كتب ــ أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 6-6- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، بعد أن انخفضت أسعار معظم الأصناف عقب أجازة عيد الفطر، حسبما  أكدت  شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل  سعر الليمون ليتراوح 6-16جنيها للكيلو وأسعار الخوخ العريشي ليتراوح سعره بين4-6جنيهات . 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى  أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10، بينما  سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت  والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7   ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .
 
وأضاف النجيب، أن أسعار المشمش تبدأ من 5-10 جنيهات، والبطيخ الحبة 10-25 جنيها. 
 
 
جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.
 
كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 الف طن ،  وانفراجه  في تدفق   الصادرات  إلي جميع  الأسواق العالمية والاوروبية ، طبقا للشروط الحجرية والتي  تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح  منافذ  جديدة ، بالإضافة الى  تقديم  العديد  من دول الخليج   تسهيلات لدخول المنتجات المصرية  لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة

سوق العبور

سوق الجملة

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أهالى قرية الدلجمون بالغربية يستقبلون متعافى من كورونا بـ"الزغاريد"

أهالى قرية الدلجمون بالغربية يستقبلون متعافى من كورونا بـ"الزغاريد"

ضبط رئيس قنوات فضائية استغل أطفالا معاقين لجمع التبرعات بالدولار

ضبط رئيس قنوات فضائية استغل أطفالا معاقين لجمع التبرعات بالدولار

بشكتاش التركى يتراجع ويعيد محمد الننى لآرسنال بعد انتهاء الإعارة

بشكتاش التركى يتراجع ويعيد محمد الننى لآرسنال بعد انتهاء الإعارة

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة