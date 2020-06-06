شعبة الخضروات: زيادة المعروض من أصناف الفاكهة وانخفاض الأسعار

كتب ــ أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 6-6- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، بعد أن انخفضت أسعار معظم الأصناف عقب أجازة عيد الفطر، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 6-16جنيها للكيلو وأسعار الخوخ العريشي ليتراوح سعره بين4-6جنيهات .

وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

وأضاف النجيب، أن أسعار المشمش تبدأ من 5-10 جنيهات، والبطيخ الحبة 10-25 جنيها.

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 الف طن ، وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والاوروبية ، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح منافذ جديدة ، بالإضافة الى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.