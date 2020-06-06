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شركة هندية تجرى تجارب سريرية على دواء"نباتى" لعلاج كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 03:00 م
شركة هندية تجرى تجارب سريرية على دواء"نباتى" لعلاج كورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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أطلقت شركة صن فارما الهندية تجارب سريرية على دواء مشتق من النباتات يتم تطويره لعلاج  فيروس كورونا ، والانضمام إلى السباق للعثور على علاج فعال للمرض الذي قتل ما يقرب من 400ألف شخص حول العالم.

ووفقا لتقريرلوكاله "بلومبرج" ستبدأ أكبر شركة تصنيع أدوية في الهند تجارب المرحلة الثانية على 210 مريضًا عبر 12 مركزًا في الهند، ومن المتوقع ظهورالنتائج بحلول أكتوبر، وقالت الشركة إن العلاج ،AQCH ، تم تطويره في البداية لعلاج حمى الضنك ولكنه أظهر تأثيرًا واسعًا مضادًا للفيروسات في الاختبارات المعملية ضد الفيروس التاجي.

الهند

هذا هو أول دواء نباتي يسمح بتجارب سريرية من قبل منظم الأدوية الهندي لمحاربة مسببات الأمراض القاتلة التي مرضت 6.6 مليون شخص على مستوى العالم وليس لديه علاج أو لقاح معتمد حتى الآن. يعتبر دواء صن فارما التجريبي من بين عدد قليل من الأدوية التي يتم اختبارهم في جميع أنحاء العالم للخروج من الهند

وقال ديليب شانجفي رئيس الشركة في بيان إن النتائج المبكرة الإيجابية في الدراسات المعملية والحيوانات الصغيرة أعطت شركة صن فارما الثقة لتقييم خيار العلاج المحتمل هذا، وذكر البيان أن الفعالية لوحظت في الدراسات المعملية التي أجريت بالتعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في إيطاليا.

 

 


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كورونا نيوز

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