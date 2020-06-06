اليوم السابع
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شركة مياه الأقصر تعلن العمل بتطبيق "قراءتى لتسهيل قراءة عداد المياه

السبت، 06 يونيو 2020 10:20 ص
شركة مياه الأقصر تعلن العمل بتطبيق "قراءتى لتسهيل قراءة عداد المياه تطبيق "جديد لتسهيل قراءة عداد المياه من المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحىى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وضمن خطة الدولة لتفعيل استراتيجية بناء (مصر الرقمية) عن طريق ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى التعاملات الآمنة تيسيرًا عليهم مثل (سداد الفواتير – الاستعلام عن الفاتورة - إبلاغ قراءة العداد - تقديم شكوى)، فإن الجهاز التنظيمي يتوجه بالشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإطلاق تطبيق موبايل «قراءتى» لتسجيل قراءات عداد المياه والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وذلك على مستوى جميع الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف  فإنه سيتم رصد آراء العملاء حول التطبيق ومدى تفاعلهم معه خلال الفترة القادمة .

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، تم البدء فى أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة، مضيفةً أنه أجرت إدارة الحملة الميكانيكية بمتابعة مهندس باروكى حامد مدير عام الإدارة، أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.

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