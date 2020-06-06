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شركة كهرباء جنوب القاهرة: 405 حالات إصابة بكورونا و5 وفيات وغلق إدارة القلعة

السبت، 06 يونيو 2020 10:40 ص
شركة كهرباء جنوب القاهرة: 405 حالات إصابة بكورونا و5 وفيات وغلق إدارة القلعة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف تقرير شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالشركة والتى بلغت 405 حالات إصابة تم عزلهم جميعا بمنازلهم، علاوة على 5 حالات وفاة متاثرين بكورونا.

تقرير شركة جنوب القاهرة
تقرير شركة جنوب القاهرة

 

وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الإصابات الفعلية التى تأكد إصابتها بفيرس كورونا 56 حالة و 345 حالة مشتبه فيهم ، بينهم 264 حالة مشتبه فيها بالإصابة بكورونا داخل مبنى إدارة الشركة بمنطقة القلعة، وتم غلق الادارة العامة لشبكات وإيرادات القلعة لمدة أسبوعين متواصلين.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه تم عمل حصر شامل لجميع المخالطين لمدير شبكات منطقة القلعة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى توفى أمس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قررت عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بمنازلهم وعمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين، موضحا أن ضحية كورونا كان يعانى من أمراض مزمنة ولم يتمكن من محاربة المرض.

وقال حمزة، أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة وأن هناك بعض الادارات لا يمكن أن يتوقف العمل بها مثل إدارة الشبكات بجميع أنحاء الجمهورية لضمان استمرار وصول التيار الكهربائى للمواطنين.


الكهرباء

كورونا

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

غلق ادارة الكهرباء بالقلعة

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