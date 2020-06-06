شباب بالشرقية يخالفون الإجراءات الاحترازية ويشعلون النار خلال حفل زفاف.. فيديو

الشرقية – حمدى عبد العظيم

تداول مواطنون، فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم مؤخرا بقرية شلشلمون فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما سادت المكان حالة من الهرج والمرج.

وأكد عدد من أبناء القرية، أن الواقعة حدثت فى حفل الزفاف الذى كان يضم عددا كبيرا من الأشخاص بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأضافوا أنه للمفارقة فإن الحادث وقع أمام مقر الوحدة المحلية بالقرية، والتى لم يحرك مسئولوها لفض الفرح، وغيره من حفلات الزفاف التى تشهدها القرية يوميا، وتضم تجمعات كبيرة وذلك طبقا لتعليمات المحافظ.

وقال أحمد عبد الظاهر أحد أبناء القرية، إن الفرح الذى أقيم فى وضح النهار وأمام مقر الوحدة المحلية، تواصل بعد ذلك فى حين تم إسعاف الشخص الذى أصيب بعدة جروح، مؤكدا أن القرية شهدت خلال الأسبوع الماضى إقامة عددا كبير من الأفراح بحضور كثيف للمواطنين رغم أن هذا محظور طبقا لتعليمات مواجهة فيروس كورونا.

وأشار محمد عبد الخالق أحد ابناء القرية، إلى أن سوق شلشلمون يقام حتى الآن يوم الجمعة من كل أسبوع ويشهد تكدسا كبيرا كما يسبب ارتباكا واضحا فى الحركة المرورية بطريق منيا القمح-العاشر من رمضان رغم خطورته الشديدة على صحة المواطنين.

وطالب عبد الحى السيد، رئيس مجلس المدينة ومحافظ الشرقية بسرعة التدخل لإنقاذ القرية من مثل هذه الإجراءات غير المسئولة المتمثلة في إقامة الأفراح والسوق الأسبوعي بأعداد كبيرة رغم الخطورة الكبيرة التي تمثلها على صحة المواطنين.