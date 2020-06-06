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شاهد.. ميدان التحرير بألوان طبيعية وأضواء ساحرة.. قلب القاهرة ينبض من جديد

السبت، 06 يونيو 2020 11:14 ص
شاهد.. ميدان التحرير بألوان طبيعية وأضواء ساحرة.. قلب القاهرة ينبض من جديد ميدان التحرير ــ من الفيديو

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في أبهى صورة له، ظهر ميدان التحرير بعد تطويره وإنهاء مشروع إضاءة الميدان الأهم فى القاهرة، ليبهر الجميع، ويأتي تطويره ضمن خطة الدولة لتحويله إلى مزار سياحى وأثرى، ليجذب كافة الأنظار، وأشاد الجميع بما أصبح فى الوقت الراهن.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشرف على المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد انتهاء شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" من أعماله بصورة كاملة، ورافقه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

 

لمشاهدة ميدان التحرير بعد التطوير شاهد الفيديو التالى.

 


ميدان التحرير

اضاءه ميدان التحرير

اضاءه التحرير

اناره التحرير

تطوير ميدان التحرير

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