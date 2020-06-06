شاهد ..مجلس مدينة غارب يقيم مظلة للمواطنين أمام مكتب البريد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب ، شمال محافظة البحر الأحمر، عن إشاء اقامة مظلة للمواطنين امام مكتب بريد البترول بمدينة رأس غارب ، كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا ، للحفاظ على المسافات بين المواطنين اثناء عملية الانتظار خارج البريد .

وأكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أن المطلة تمت اقامتها بمعرفة مجلس المدينة، وذلك بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المواطنين والتيسير عنهم وحمايتهم من أشعه الشمس والالتزام بتنظيم عملية دخول المواطنين وصرف مستحقاتهم فى سهوله ويسر .

وأشاد رئيس مدينة رأس غارب بالتزام أهالى مدينة رأس غارب والعاملين بمكتب البريد على حرصهم واتباع وتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتدائهم الكمامات والحفاظ على المسافات الامنه فيما بينهم منعا لعدم تفشى فيروس كورونا .

وكانت قامت دوريات أمنية فى الساعات الأولى من صباح امس الجمعة، وكذلك الخميس الماضي، بالمرور على جميع شواطئ مدينة رأس غارب، للتأكيد على إغلاقها تمام تنفيذ لتعليمات مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

من جانبه أكد اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن تم التنسيق مع القيادات الأمنية بالتأكيد على اغلاق شواطىء المدينة وخلوه من المواطنين، حيث قامت الجهات الأمنية بعمل دوريات للمرور على شواطىء المدينة للتأكد من خلوها من المواطنين وغلقها منها منطقة الكورنيش بالمنطقة الجنوبية وشواطىء منطقة الميناء .

وأهابة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب المواطنين بالألتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التواجد على الشواطى منعا لانتشار وباء فيروس كرونا المستجد بين اهالى المدينة .