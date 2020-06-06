شاهد.. قمر الفراولة ليلة الخسوف مع الدعاء

كتب أسامة طلعت

شهد كوكب الأرض ثاني ظاهرة من ضمن ظواهر الفلكية لعام 2020، حيث حدث اليوم خسوف للقمر يمكن رؤيته من خلال التليسكوبات، وذلك في مصر وبعض من دول المنطقة العربية، وسمى القمر بـ"بدر الفراولة"، حيث يشير هذا الاسم إلى هذا الوقت من العام الذي تُجمع فيه ثمار الفراولة.

وقد رافقت بدر الفراولة ظاهرة "خسوف شبه ظلي"، التي تحدث عندما يمر القمر في شبه ظل الأرض، وفي هذه الحالة يصبح القمر داكنا قليلا وقد لا يُلاحظه الكثير من الناس.

ورصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة هذه الظاهرة ونقل أحداثها لحظة بلحظة.